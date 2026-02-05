Ελλάδα και Ιταλία ανοίγουν έναν νέο πολιτιστικό διάλογο
To Φεστιβάλ Ιταλικής Λογοτεχνίας στην Ελλάδα από τις 13 έως τις 15 Φεβρουαρίου.
Από τον βαθύ δεσμό με την κλασικότητα έως την εδραιωμένη ουμανιστική παράδοση, από την κοινή μεσογειακή ταυτότητα έως τις συγγενικές οπτικές του παρόντος, η Ελλάδα και η Ιταλία μοιράζονται μια βαθιά πολιτιστική κληρονομιά.
Την κληρονομιά αυτή φιλοδοξεί να τιμήσει και να αναδείξει η πρώτη έκδοση του ΦΙΛΕ- Φεστιβάλ Ιταλικής Λογοτεχνίας στην Ελλάδα που θα πραγματοποιηθεί στο Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών από την Παρασκευή 13 έως την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου. Παράλληλα, το Φεστιβάλ στοχεύει να αναδείξει την ποικιλομορφία και τον πλούτο της σύγχρονης ιταλικής λογοτεχνίας, η οποία απολαμβάνει ολοένα και αυξανόμενο ενδιαφέρον και προσοχή από το ελληνικό αναγνωστικό κοινό, χάρη και στην ώθηση που δημιούργησε η συμμετοχή της Ιταλίας, τον περασμένο Μάιο, ως Τιμώμενης Χώρας στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, τη σημαντικότερη στην Ελλάδα.
