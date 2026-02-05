Έρευνα: Ποια είναι τα όρια συνύπαρξης ανθρώπων και ρομπότ στη Φιλοξενία
Ένα κενό πολιτικής σε έναν ταχύτατα μεταβαλλόμενο κλάδο.
Η εικόνα ενός ρομπότ που εκτελεί την υπηρεσία του room service, απαντά σε ερωτήσεις επισκεπτών ή κινείται αυτόνομα στους διαδρόμους ενός ξενοδοχείου, δεν ανήκει πλέον στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας. Αντιθέτως, αποτελεί μια καθημερινή πραγματικότητα για ολοένα και περισσότερες τουριστικές επιχειρήσεις διεθνώς. Το ερώτημα που αναδύεται, ωστόσο, δεν είναι πλέον τεχνολογικό, αλλά θεσμικό και ηθικό: ποια είναι η θέση των ρομπότ στο εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον της φιλοξενίας;
Ακριβώς σε αυτό το ερώτημα επιχειρεί να απαντήσει πρόσφατη επιστημονική δημοσίευση ερευνητών της Penn State School of Hospitality Management, η οποία φιλοξενείται στο Journal of Hospitality and Tourism Research. Η μελέτη, με επικεφαλής τους Amit Sharma και Anna Mattila, καταγράφει μια σαφή μετατόπιση στον ρόλο των ρομπότ υπηρεσιών, τα οποία σταδιακά απομακρύνονται από τη λογική του απλού εργαλείου και εξελίσσονται σε ενεργούς συνεργάτες στον χώρο εργασίας, με αυξανόμενο βαθμό αυτονομίας και συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων.
