Φεβρουάριος στην Ξάνθη: Ένας πλήρης οδηγός για την πόλη-σταυροδρόμι πολιτισμών
Οι Ξανθιώτες θα σας πουν πόσο τυχεροί είναι που έχουν γύρω τους δεκάδες φυσικούς θησαυρούς, κωμοπόλεις, χωριά και αρχαιολογικούς τόπους.
Η παλιά πόλη της Ξάνθης, είναι γεμάτη χρώματα, γεύσεις και πολυδιάστατες εικόνες. Χαρακτηρισμένη από το 1976 ως Προστατευόμενος Οικισμός, σας προσκαλεί να χαθείτε μέσα στον μικρόκοσμό της ακολουθώντας τα βήματα των πολιτισμών που άφησαν το διαχρονικό στίγμα τους εδώ.
Οι Ξανθιώτες θα σας πουν πόσο τυχεροί είναι που έχουν γύρω τους δεκάδες φυσικούς θησαυρούς, κωμοπόλεις, χωριά και αρχαιολογικούς τόπους. Τη λίμνη Βιστωνίδα. Τη Σταυρούπολη. Τον Νέστο με το Δέλτα και τα υπέροχα Στενά του όπου δεκάδες είναι οι δραστηριότητες που μπορεί κανείς να κάνει. Τη μεγαλειώδη οροσειρά της Ροδόπης με το δάσος Χαϊντούς και τον καταρράκτη Λειβαδίτη. Τα αρχαία Αβδηρα και τις παραλίες της σύγχρονης κωμόπολης των Αβδήρων. Αλλά και τα χωριά των φιλόξενων Πομάκων. Όλος ο νομός Ξάνθης είναι ένας συναρπαστικός προορισμός της Θράκης.
