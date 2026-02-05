Νέα Βίνιανη Ευρυτανίας: Δεν είναι στην Αμερική, είναι στα Άγραφα
Μέσα στα βουνά της Ευρυτανίας, θα συναντήσετε τη Νέα Βίνιανη γεμάτη ιστορίες. Τι συνέβη στις 5 Φεβρουαρίου του 1966.
Οι φωτογραφίες από το drone θα μπορούσαν να είναι από κάποιον οικισμό της Μεσοδυτικής Αμερικής ή από ένα καινούριο προάστιο στην Αυστραλία. Το σχέδιο είναι αυστηρό, οι γωνίες ορθές, οι δρόμοι παράλληλοι. Στο πλαίσιο του ταξιδιού μας στην Ευρυτανία, επιστρέφουμε από τη Φραγκίστα προς το Καρπενήσι.
Στη διαδρομή, παρατηρώ ένα χωριό που στερείται εντελώς του χαοτικού τρόπου με τον οποίο συνήθως μεγαλώνουν τα ελληνικά ορεινά χωριά. Εκείνου του αυθόρμητου τρόπου που ακολουθεί τις καμπύλες του εδάφους, τις ανάγκες της κτηνοτροφίας, τη λογική της κοινότητας. Εδώ όμως, στα 560 μέτρα υψόμετρο, στο κέντρο της Ευρυτανίας, η Νέα Βίνιανη δεν ακολούθησε τη συνήθη οργανική ανάπτυξη των ορεινών χωριών αλλά δημιουργήθηκε βάσει σχεδίου. Και πίσω από αυτό το σχέδιο κρύβεται μια ιστορία που ξεκινά με έναν σεισμό και καταλήγει σε μια ιστορία επιβίωσης.
