Ιωάννινα: Δραστηριότητες για εναλλακτικό τουρισμό όλο τον χρόνο
Ορειβασία, πεζοπορία και ποδηλασία βρίσκονται σταθερά στο προσκήνιο.
Η φύση γύρω από τα Ιωάννινα αποτελεί ένα ανοιχτό πεδίο δραστηριοτήτων για κάθε εποχή του χρόνου. Το ανάγλυφο της περιοχής, η παρουσία της λίμνης και η άμεση σχέση με το ορεινό τοπίο δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για υπαίθριες εμπειρίες που συνδυάζουν άσκηση, χαλάρωση και επαφή με τη φύση.
Ορειβασία, πεζοπορία και ποδηλασία βρίσκονται σταθερά στο προσκήνιο, με δημοφιλή διαδρομή τον γύρο της λίμνης, ενώ το υδάτινο στοιχείο συμπληρώνει το σκηνικό με αθλητικές δραστηριότητες. Η λίμνη προσφέρεται για κανό καγιάκ και κωπηλασία, δραστηριότητες που έχουν μακρά παράδοση στην περιοχή.
