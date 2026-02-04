Η εκδήλωση που φέρνει 100 εκατ. ευρώ στην οικονομία της Αττικής και των γειτονικών τουριστικών προορισμών
Τα Ποσειδώνια 2026 ετοιμάζονται να σπάσουν όλα τα ρεκόρ με μεγαλύτερο σε διάρκεια πρόγραμμα από κάθε άλλη φορά.
Η κορυφαία ναυτιλιακή έκθεση ετοιμάζεται να γίνει φέτος η μεγαλύτερη σε διάρκεια ναυτιλιακή διοργάνωση στον κόσμο, καθώς τα Ποσειδώνια 2026 σχεδιάζουν να προσφέρουν στην παγκόσμια ναυτιλιακή κοινότητα μία περίοδο τριών εβδομάδων γεμάτη με συνέδρια, ευκαιρίες δικτύωσης, αθλητικές και κοινωνικές εκδηλώσεις. Οι δραστηριότητες θα ξεκινήσουν μέσα στον Μάιο και θα κορυφωθούν την εβδομάδα της Έκθεσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 1 έως 5 Ιουνίου.
Τα 50.000 τετραγωνικά μέτρα εκθεσιακού χώρου στο Metropolitan Expo έχουν εξαντληθεί μήνες νωρίτερα, ενώ χιλιάδες εκθέτες και επισκέπτες από 140 χώρες θα συγκεντρωθούν για άλλη μια φορά στην Αθήνα τον Ιούνιο. Τα Ποσειδώνια 2026 θα έχουν θετικό αντίκτυπο σε ευρύ φάσμα της τοπικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων ξενοδοχείων, επιχειρήσεων τροφοδοσίας και εστιατορίων, παρόχους υπηρεσιών μεταφοράς, χώρους ψυχαγωγίας και αθλητισμού και κατασκευαστές εκθεσιακών περιπτέρων, μεταξύ άλλων. Η εκδήλωση αναμένεται να συνεισφέρει πάνω από 100 εκατ. ευρώ στην οικονομία της Αττικής και των γειτονικών τουριστικών προορισμών.
