Η εκδήλωση που φέρνει 100 εκατ. ευρώ στην οικονομία της Αττικής και των γειτονικών τουριστικών προορισμών

Τα Ποσειδώνια 2026 ετοιμάζονται να σπάσουν όλα τα ρεκόρ με μεγαλύτερο σε διάρκεια πρόγραμμα από κάθε άλλη φορά.