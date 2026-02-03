Οι επιδόσεις των ξενοδοχείων της Αθήνας το 2025
Στόχος η ποιοτική, βιώσιμη και κοινωνικά ισορροπημένη ανάπτυξη.
Το 2025 ολοκληρώθηκε με οριακά θετικό πρόσημο για τα ξενοδοχεία της Αθήνας, παρουσιάζοντας αύξηση σε όλους τους βασικούς δείκτες σε σύγκριση με τα 2023 και το 2024, ωστόσο με σταδιακή επιβράδυνση των ρυθμών ανάπτυξης. Αυτό δείχνουν τα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα η Ένωση Ξενοδόχων Αθηνών Αττικής και Αργοσαρωνικού, βάσει έρευνας που διενεργήθηκε με την αρωγή των μελών της σε συνεργασία με την εταιρεία GBR Consulting.
Η μέση πληρότητα διαμορφώθηκε στο 77,1%, σημειώνοντας μικρή βελτίωση (+0,9%) έναντι του 2024 και πιο ουσιαστική αύξηση σε σύγκριση με το 2023 (+3,2%). Η μέση τιμή δωματίου ανήλθε στα 177 ευρώ με την αύξηση να παραμένει θετική αλλά σαφώς πιο ήπια (+2,5% έναντι του 2024 και +12,4% έναντι του 2023).
Τα έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο διαμορφώθηκαν στα 137 ευρώ, μία αύξηση της αύξησης του 3,4% σε σχέση με το 2024 και 16,1% σε σχέση με το 2023. Η απόδοση του 2025 ενισχύθηκε σημαντικά για ακόμη μια χρονιά κατά τους μήνες Ιανουαρίου-Μαρτίου και Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου, με την πληρότητα να αυξάνεται κατά 5,3% και τη μέση τιμή δωματίου κατά 5,4% σε σύγκριση με το 2024. Αντίθετα κατά την περίοδο Απριλίου-Οκτωβρίου η πληρότητα υποχώρησε κατά 1,2% με τη μέση τιμή δωματίου να βελτιώνεται κατά 2,7%. Η τάση αυτή επιβεβαιώνει τη διαρθρωτική ενίσχυση της Αθήνας, ως προορισμού δωδεκάμηνης λειτουργίας με σταδιακή ενδυνάμωση των λεγόμενων «πλάγιων» περιόδων. Οι μηνιαίες διακυμάνσεις του 2025 καταδεικνύουν την ενίσχυση των «πλάγιων» μηνών, Μάρτιου, Απρίλιου, Νοέμβριου και Δεκέμβριου, καθώς και σημαντικές επιδόσεις των πρώτων μηνών του έτους. Αντίθετα, ορισμένοι μήνες αιχμής εμφάνισαν ήπια κάμψη, στοιχείο που χρήζει προσεκτικής παρακολούθησης.
