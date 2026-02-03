Ένα διεθνές μοντέλο ανάπτυξης για τον κλάδο της φιλοξενίας με ελληνικό ενδιαφέρον
Ένα διεθνές μοντέλο ανάπτυξης για τον κλάδο της φιλοξενίας με ελληνικό ενδιαφέρον
Η συστηματική επένδυση στην εκπαίδευση αναδεικνύεται διεθνώς ως βασικό εργαλείο βιωσιμότητας και ανάπτυξης του κλάδου της φιλοξενίας.
Η ποιότητα της τουριστικής εμπειρίας συνδέεται ολοένα και περισσότερο με την ποιότητα της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων όσων εργάζονται στον κλάδο. Σήμερα που ο τουριστικός και επισιτιστικός κλάδος διεθνώς, αντιμετωπίζουν έντονη έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, αυξημένες απαιτήσεις ποιότητας και διαρκή πίεση για βιωσιμότητα, η επένδυση στον άνθρωπο επανέρχεται στο προσκήνιο ως στρατηγική επιλογή και όχι ως συμπληρωματική δράση.
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πρωτοβουλία του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Εθνικής Ένωσης Εστιατορίων, National Restaurant Association Educational Foundation στις ΗΠΑ, το οποίο για το ακαδημαϊκό έτος 2026- 2027 διαθέτει σχεδόν 1 εκατ. δολ. σε υποτροφίες για φοιτητές και σπουδαστές που επιλέγουν καριέρα στον κλάδο της εστίασης και της φιλοξενίας.
Η πρωτοβουλία δεν περιορίζεται στην ενίσχυση μεμονωμένων σπουδών, αλλά εντάσσεται σε μια μακρόπνοη στρατηγική ενδυνάμωσης του ανθρώπινου δυναμικού, σε έναν κλάδο που απασχολεί περισσότερα από 15,7 εκατ.εργαζόμενους μόνο στις ΗΠΑ. Οι υποτροφίες καλύπτουν ποσά από 2.500 έως 10.000 δολ. και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για δίδακτρα, εκπαιδευτικό υλικό, στέγαση και λοιπά έξοδα φοίτησης, μειώνοντας ουσιαστικά τα εμπόδια πρόσβασης στην εκπαίδευση.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πρωτοβουλία του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Εθνικής Ένωσης Εστιατορίων, National Restaurant Association Educational Foundation στις ΗΠΑ, το οποίο για το ακαδημαϊκό έτος 2026- 2027 διαθέτει σχεδόν 1 εκατ. δολ. σε υποτροφίες για φοιτητές και σπουδαστές που επιλέγουν καριέρα στον κλάδο της εστίασης και της φιλοξενίας.
Η πρωτοβουλία δεν περιορίζεται στην ενίσχυση μεμονωμένων σπουδών, αλλά εντάσσεται σε μια μακρόπνοη στρατηγική ενδυνάμωσης του ανθρώπινου δυναμικού, σε έναν κλάδο που απασχολεί περισσότερα από 15,7 εκατ.εργαζόμενους μόνο στις ΗΠΑ. Οι υποτροφίες καλύπτουν ποσά από 2.500 έως 10.000 δολ. και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για δίδακτρα, εκπαιδευτικό υλικό, στέγαση και λοιπά έξοδα φοίτησης, μειώνοντας ουσιαστικά τα εμπόδια πρόσβασης στην εκπαίδευση.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα