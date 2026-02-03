4 διαμερίσματα προς πώληση σε Άλιμο, Βουλιαγμένη και Κάτω Πατήσια
Επενδυτικές ευκαιρίες για όσους αναζητούν κατοικία.
Σε μια αγορά ακινήτων που συνεχώς επαναπροσδιορίζεται, η επιλογή τοποθεσίας παραμένει καθοριστικός παράγοντας. Περιοχές με σταθερή ταυτότητα, συνεκτικό πολεοδομικό χαρακτήρα και μακροπρόθεσμη αξία βρίσκονται σταθερά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των αγοραστών.
Τα νότια προάστια της Αττικής απολαμβάνουν διαχρονικά φήμη για την ποιότητα ζωής που προσφέρουν. Κατάφεραν να διατηρήσουν ένα ιδιαίτερο προφίλ, με περιοχές όπως ο Άλιμος να συγκαταλέγονται σταθερά στους πρωταγωνιστές της ευρύτερης περιοχής. Η περιοχή του Αλίμου, με την ακτογραμμή της και τις σύγχρονες υποδομές της, αποτελεί επιλογή για οικογένειες που επιθυμούν καθημερινή εγγύτητα στη θάλασσα και έναν οργανωμένο οικιστικό ιστό με πράσινο. Παράλληλα, θεωρείται από τις πιο ελκυστικές περιπτώσεις των νοτίων προαστίων και από επενδυτική άποψη.
Η Βουλιαγμένη ξεκίνησε στις αρχές του 20ού αιώνα ως παραθεριστική περιοχή για τους κατοίκους της πρωτεύουσας και εξελίχθηκε σταδιακά σε οικισμό, έως την αναγνώρισή της ως αυτοτελούς κοινότητας το 1935. Χάρη στη μεγάλη, δαντελωτή παραλιακή της ζώνη, που περιλαμβάνει και τη χερσόνησο του Καβουρίου, αλλά και την προσοχή που δόθηκε σε ζητήματα ρυμοτομίας, κατόρθωσε να διατηρήσει το προφίλ της ακόμη και όταν αυξήθηκε σημαντικά ο πληθυσμός. Από τη δεκαετία του 2000 καταγράφεται σταθερά μεταξύ των ακριβότερων περιοχών της χώρας για την αγορά κατοικίας. Η Ακτή Βουλιαγμένης παραμένει σήμερα η μεγαλύτερη οργανωμένη παραλία στα νότια προάστια.
