Χειμερινή απόδραση στα Τζουμέρκα: Πλήρης ταξιδιωτικός οδηγός σε έναν τόπο αδάμαστης ομορφιάς
Χειμερινή απόδραση στα Τζουμέρκα: Πλήρης ταξιδιωτικός οδηγός σε έναν τόπο αδάμαστης ομορφιάς
Από την πρώτη στιγμή που θα αντικρίσεις τα μεγαλειώδη τοπία των Τζουμέρκων θα νιώσεις δέος και θα αντιληφθείς πόσο μικρός είσαι μπροστά σ’ αυτά τα αιώνια βουνά, τις χαράδρες, τα φαράγγια, τα πυκνά ελατοδάση.
Από την πρώτη στιγμή που θα αντικρίσεις τα μεγαλειώδη τοπία των Τζουμέρκων θα νιώσεις δέος και θα αντιληφθείς πόσο μικρός είσαι μπροστά σ’ αυτά τα αιώνια βουνά, τις χαράδρες, τα φαράγγια, τα πυκνά ελατοδάση, τις ορθοπλαγιές, τα ορμητικά ποτάμια και τα ατέλειωτα αλπικά λιβάδια.
Η ιστορία των ανθρώπων που έζησαν εδώ υπήρξε σπουδαία και απρόσμενη για τόπους τόσο απομονωμένους, όσο και τραγική καθώς τα δύο σημαντικότερα από τα χωριά, το Συρράκο και οι Καλαρρύτες, καταστράφηκαν από τους Τούρκους.
Ο τουρισμός δεν έχει φτάσει στα Τζουμέρκα -εκείνοι που έρχονται είναι κυρίως λάτρεις των δραστηριοτήτων και της φύσης, ή όσοι έχουν καταγωγή από εδώ και επιστρέφουν στα πατρικά τους στις διακοπές. Ευτυχώς, λέμε εμείς. Γιατί κάποιοι τόποι αξίζει να μείνουν αδάμαστοι. Και αυθεντικοί.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Η ιστορία των ανθρώπων που έζησαν εδώ υπήρξε σπουδαία και απρόσμενη για τόπους τόσο απομονωμένους, όσο και τραγική καθώς τα δύο σημαντικότερα από τα χωριά, το Συρράκο και οι Καλαρρύτες, καταστράφηκαν από τους Τούρκους.
Ο τουρισμός δεν έχει φτάσει στα Τζουμέρκα -εκείνοι που έρχονται είναι κυρίως λάτρεις των δραστηριοτήτων και της φύσης, ή όσοι έχουν καταγωγή από εδώ και επιστρέφουν στα πατρικά τους στις διακοπές. Ευτυχώς, λέμε εμείς. Γιατί κάποιοι τόποι αξίζει να μείνουν αδάμαστοι. Και αυθεντικοί.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα