Η Ελλάδα στην πρώτη γραμμή των ταξιδιωτικών ονείρων των Ισπανών -Τι δείχνουν οι αριθμοί
Οι Ισπανοί θα διαθέσουν το 2026 για ταξίδια 29,4 δισ. ευρώ.
Στην τέταρτη θέση των πιο «ονειρεμένων προορισμών» για τους Ισπανούς τουρίστες βρίσκεται η Ελλάδα με ποσοστό 14,9%, πίσω από την Ιαπωνία (21,3%), την Ιταλία (20,6%) και τις σκανδιναβικές χώρες (15,6%).
Ωστόσο, όταν το «όνειρο» μετατρέπεται σε ρεαλιστικό σχεδιασμό, η Ευρώπη ηγείται των πραγματικών ταξιδιωτικών προτιμήσεων, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι οι κοντινοί και καλά διασυνδεδεμένοι προορισμοί υπερισχύουν όσων βρίσκονται σε πιο μακρινές αποστάσεις. Τα στοιχεία αυτά προέκυψαν από την ετήσια έρευνα κορυφαίου τουριστικού ομίλου στην Ιβηρική χερσόνησο με τίτλο «Ávoris Travel Insights -Η Πυξίδα των ταξιδιών του 2026: Πραγματικές τάσεις και όνειρα προς εκπλήρωση», η οποία παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της 46ης Διεθνούς Τουριστικής Έκθεσης FITUR 2026 που πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη.
