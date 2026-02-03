Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου: Ταξίδι στον κόσμο των πελάδων
Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου: Ταξίδι στον κόσμο των πελάδων
Η Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου διατηρεί έναν τρόπο ζωής που αντιστέκεται στον χρόνο
Η λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου ξεκινά από τις εκβολές του Εύηνου και φτάνει στο δέλτα του Αχελώου. Σχηματίστηκε από τις προσχώσεις των δύο ποταμών και το βάθος της σπάνια ξεπερνά το ένα μέτρο. Αυτό το χαρακτηριστικό δημιουργεί ένα πλούσιο οικοσύστημα, καθώς το φως φτάνει στον βυθό και βοηθά να αναπτυχθούν μικροοργανισμοί οι οποίοι στη συνέχεια τρέφουν 270 είδη πτηνών.
Πελάδες και ιβάρια
Οι πελάδες, βασικό συστατικό της λιμνοθάλασσας, είναι ξύλινες κατασκευές πάνω σε πασσάλους που είναι στερεωμένοι στο βυθό, όπου δουλεύουν και μένουν προσωρινά οι ψαράδες.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Πελάδες και ιβάρια
Οι πελάδες, βασικό συστατικό της λιμνοθάλασσας, είναι ξύλινες κατασκευές πάνω σε πασσάλους που είναι στερεωμένοι στο βυθό, όπου δουλεύουν και μένουν προσωρινά οι ψαράδες.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα