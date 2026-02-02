«26 resolutions που θέλω να κάνω πράξη το 2026 για να ταξιδεύω καλύτερα»
Τα περισσότερα ταξιδιωτικά όνειρα προκύπτουν χωρίς να τα έχεις σχεδιάσει. Το 2026 ας μοιάζει ολόκληρο με ταξίδι.

Μέσα στους στόχους της νέας χρονιάς μπορεί να έχουμε εντάξει την μείωση του καπνίσματος, την εντατικότερη ενασχόληση με την υγεία μας, το διάβασμα περισσότερων βιβλίων, την αναζήτηση της ψυχικής μας υγείας, το ξεκαθάρισμα ορισμένων σχέσεών μας. Τα τελευταία χρόνια, στην λίστα μου (είτε νοερή, είτε γραπτή) πρωταγωνιστούν ταξίδια, ιδέες εκδρομών, μικρών ή μεγαλύτερων αποδράσεων.

Καμιά φορά, αρκεί να το πάρουμε απόφαση, να τα βάλουμε κάτω και να το κάνουμε, να πάμε αυτή την εκδρομή, αυτό το ταξίδι! Σίγουρα, όλα τα σχέδια δεν περνούν πάντα και μόνο από το δικό μας χέρι, αλλά και πάλι αξίζει η διαδικασία της καταγραφής και του manifestation τους.

