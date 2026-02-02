Κυρίαρχη δύναμη της παγκόσμιας τουριστικής οικονομίας οι εύποροι Αμερικανοί -3 βασικά ζητούμενα στα ταξίδια τους
Πώς επηρεάζονται οι επενδύσεις, οι προορισμοί και τα μοντέλα φιλοξενίας.
Μια βαθιά δομική μεταβολή στον παγκόσμιο τουρισμό καταγράφεται τα τελευταία χρόνια, με τους εύπορους Αμερικανούς ταξιδιώτες να αναδεικνύονται σε κυρίαρχη δύναμη της οικονομίας του τουρισμού. Σύμφωνα με νέα έρευνα της Resonance Consultancy, διεθνής εταιρεία στρατηγικής έρευνας και συμβουλευτικών υπηρεσιών για προορισμούς, φιλοξενία και τουρισμό, έως το 10% και κυρίως το 1% των αμερικανικών νοικοκυριών ευθύνονται πλέον για περισσότερο από το μισό της συνολικής καταναλωτικής δαπάνης στις ΗΠΑ, με τον τουρισμό και τα ταξίδια αναψυχής να αποτελούν τον κλάδο όπου η κυριαρχία αυτή είναι πιο έντονη.
Η συνολική ετήσια δαπάνη των εύπορων Αμερικανών για ταξίδια αναψυχής εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 544 δισ. δολάρια, ένα μέγεθος που καθιστά τη συγκεκριμένη ομάδα όχι απλά ένα ακόμη κοινό-στόχο, αλλά τον βασικό πυλώνα που καθορίζει τις ροές κεφαλαίων, τις τουριστικές επενδύσεις και την ανάπτυξη προορισμών σε παγκόσμιο επίπεδο.
