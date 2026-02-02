Το Ταξίδι της ζωής
Το Ταξίδι της ζωής
Στο τέλος ενός ταξιδιού τα συναισθήματα και οι αναμνήσεις εξασθενούν. Συμβαίνει το ίδιο και στο ταξίδι της ζωής μας;
Το ζήτημα του απολογισμού του ταξιδιού της ζωής είναι κάτι που έχει απασχολήσει τη μεγαλύτερη μερίδα των ανθρώπων, από τους αρχεγόνους πολιτισμούς έως και σήμερα. Η τέχνη έχει αγγίξει και εκείνη, με τη σειρά της, αυτή την ευαίσθητη χορδή, από και προς όλες τις κατευθύνσεις. Πολλά βιβλία έχουν γραφτεί πάνω στο ζήτημα αυτό, θεατρικά κείμενα και σειρές, αρκετά τραγούδια και ακόμα περισσότερα ποιήματα.
Το νόημα της ζωής είναι ένα ερώτημα που απασχολεί όλους, αλλά κανείς δεν γνωρίζει την απάντηση με σιγουριά. Ποιο είναι το νόημα της ζωής; Τι κρατάς τελικά στο τέλος αυτού του ταξιδιού; Τι σου έχει εντυπωθεί περισσότερο ως μάθημα, μέχρι τη στιγμή που μιλάμε, από το δικό σου προσωπικό ταξίδι;
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Το νόημα της ζωής είναι ένα ερώτημα που απασχολεί όλους, αλλά κανείς δεν γνωρίζει την απάντηση με σιγουριά. Ποιο είναι το νόημα της ζωής; Τι κρατάς τελικά στο τέλος αυτού του ταξιδιού; Τι σου έχει εντυπωθεί περισσότερο ως μάθημα, μέχρι τη στιγμή που μιλάμε, από το δικό σου προσωπικό ταξίδι;
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα