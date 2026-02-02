«Το νησί που με κέρδισε ολοκληρωτικά»: H Άνδρος της τραγουδοποιού, Πολυξένης Καράκογλου
Αυτό που σε κερδίζει στο νησί είναι οι αντιθέσεις του. Από τη μία η θάλασσα, από την άλλη το ορεινό τοπίο, καταπράσινο και απρόσμενα άγριο για Κυκλάδες.
Υπάρχουν ταξίδια που τα διαλέγεις και άλλα που σε διαλέγουν εκείνα. Η Άνδρος, για μένα, ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία. Δεν την είχα επισκεφτεί ποτέ. Κι όμως, ένα καλοκαιρινό βράδυ, μέσα από τη μουσική, άρχισε να ξεδιπλώνεται μπροστά μου και με κέρδισε ολοκληρωτικά.
Η αφορμή ήταν ένα αφιέρωμα της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Άνδρου στον Θάνο Μικρούτσικο, με μουσική διεύθυνση του Δημήτρη Σιδερή. Ένα γεγονός που ξεκίνησε στη σκηνή, αλλά δεν έμεινε εκεί: πέρασε στην καθημερινότητα, τους ανθρώπους, τις στιγμές και μετά, τις πρόβες. Και κάπως έτσι, χωρίς να το καταλάβω, η Άνδρος άρχισε να μου αποκαλύπτεται.
