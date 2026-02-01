Όταν το ταξίδι ξεκινά από το συναίσθημα και όχι από τον χάρτη
Νέοι οδηγοί για τις ταξιδιωτικές αποφάσεις η ηρεμία, η σύνδεση, η μνήμη και η φύση.
Σήμερα, σε έναν κόσμο διαρκούς έντασης, υπερπληροφόρησης και αβεβαιότητας, οι άνθρωποι δεν ταξιδεύουν πια μόνο για να αλλάξουν τόπο, αλλά για να ρυθμίσουν τον εσωτερικό τους ρυθμό. Το ζητούμενο δεν είναι πια ο προορισμός, αλλά το συναίσθημα που γεννά η διαδρομή. Η εμπειρία προηγείται της γεωγραφίας και το «πώς νιώθω» γίνεται σημαντικότερο από το «πού βρίσκομαι».
Σύμφωνα με πρόσφατες διεθνείς μελέτες για τις ταξιδιωτικές συμπεριφορές, όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες επιλέγουν πλέον τις εμπειρίες τους με βάση το συναίσθημα που επιθυμούν να βιώσουν και όχι αποκλειστικά τον προορισμό. Αυτή η στροφή αποτυπώνεται καθαρά στις νέες ταξιδιωτικές τάσεις, οι οποίες δεν οργανώνονται γύρω από αξιοθέατα ή δραστηριότητες, αλλά γύρω από συναισθηματικές ανάγκες: Ηρεμία, σύνδεση, ανάμνηση, ουσιαστική παρουσία.
