Ένα χωριό στα σύνορα Βοσνίας-Κροατίας που κρατά ζωντανό το μεσαιωνικό παρελθόν των Βαλκανίων

Σχεδόν κάθε χώρα της Ευρώπης διασώζει κάτι από τη μεσαιωνική της παράδοση στην ύπαιθρό της. Εξαίρεση στον κανόνα δεν θα μπορούσε να αποτελεί η Βοσνία και Ερζεγοβίνη, ίσως μία από τις πιο παρεξηγημένες χώρες της ηπείρου. Στην καρδιά των Βαλκανίων, η χώρα με το διπλό όνομα συνοδεύεται από τη φήμη ενός αιματηρού πολέμου της δεκαετίας του ’90, που άφησε μέχρι σήμερα ορατά τα σημάδια του σε πόλεις και χωριά. Πίσω όμως από αυτή την τραυματική ιστορία αποκαλύπτεται ένας τόπος γεμάτος τοπία που κόβουν την ανάσα και μεσαιωνικούς οικισμούς, άγνωστους στο ευρύ κοινό, που κρύβουν τις δικές τους αφηγήσεις.

Οδηγώντας προς την Ερζεγοβίνη, το νότιο τμήμα της χώρας με έντονες κροατικές και μεσογειακές επιρροές, έχετε την αίσθηση ότι βρίσκεστε σε μια διαφορετική πραγματικότητα από εκείνη που μόλις λίγες ώρες πριν αφήσατε πίσω στο Σαράγεβο. Απέραντες πεδιάδες με καλλιέργειες, μικρές πόλεις με μια παρηκμασμένη γιουγκοσλαβική αισθητική και ένα κλίμα πιο ξηρό, με καθαρό μεσογειακό αέρα που φτάνει από την Αδριατική, συνθέτουν το τοπίο της Ερζεγοβίνης.







