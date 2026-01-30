Αποστολή στην Ευρυτανία: Ανακαλύπτοντας τους ανθρώπους, τη φύση και την γαστρονομία του Μεγάλου Χωριού
Ανάμεσα σε καταπράσινα τοπία, γραφικά σοκάκια και ζεστούς ανθρώπους, κάθε στιγμή γίνεται μια μικρή εμπειρία που αξίζει να θυμάστε
Στις πλαγιές της Καλιακούδας, στα 720 μ., φτάνεις στο Μεγάλο Χωριό και το πρώτο πράγμα που βλέπεις είναι ένας τεράστιος πλάτανος και ένα ψηλό ρολόι στην κεντρική πλατεία. Ένα μικρό κίτρινο περίπτερο, σαν να έχει μείνει εκεί από το σκηνικό μιας ταινίας. Διασχίζεις με τα πόδια ολόκληρο το Μεγάλο Χωριό σε 20 λεπτά. Ο χρόνος εδώ μετριέται αλλιώς.
Περπατώντας τον κεντρικό δρόμο, η πέτρα είναι παντού. Αναπαλαιωμένα σπίτια με πετρόκτιστους τοίχους, καλντερίμια που καταλήγουν σε μαντρότοιχους και ύστερα σε πέτρινους, στιβαρούς τοίχους.
