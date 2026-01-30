Mία μέρα στην Όπερα: Περπατώντας ανάμεσα στο 9ο και το 2o διαμέρισμα του Παρισιού
Oι λεωφόροι και τα κτήρια, τα μαγαζιά και τα καφέ, η αίγλη και η ιστορία μίας πραγματικά υπέροχης συνοικίας
Όλα ξεκινούν από το πιο διάσημο κτήριο όπερας στον κόσμο. Tο περίφημο Palais Garnier στο 9ο διαμέρισμα του Παρισιού, κατασκευάστηκε από το 1861 έως το 1875 για να δώσει σάρκα και οστά σε ακόμα ένα μεγάλο όραμα του Ναπολέοντα ΙΙΙ.
Απ’ όλα τα σπουδαία έργα που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της Δεύτερης Αυτοκρατορίας, απ’ όλα τα εμβληματικά παριζιάνικα κτήρια που αποτελούν μέχρι σήμερα σήμα κατατεθέν της γαλλικής πρωτεύουσας, το νέο-μπαρόκ κτίσμα που είναι ευρέως γνωστό ως Opera Garnier είναι ένα πραγματικό αριστούργημα πλούτου, χλιδής και επιβλητικής αρχιτεκτονικής που από το 1923 αποτελεί ιστορικό μνημείο της Γαλλίας.
