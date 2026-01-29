Τα χωριά του Ασπροποτάμου: Πανέμορφοι, γραφικοί οικισμοί στις όχθες του Αχελώου
TRAVEL.GR

Τα χωριά του Ασπροποτάμου: Πανέμορφοι, γραφικοί οικισμοί στις όχθες του Αχελώου

Μπορεί να απαιτούν παραπάνω χιλιόμετρα και πολλές στροφές, αλλά τα χωριά γύρω από τον Αχελώο αξίζουν τον κόπο.

Τα χωριά του Ασπροποτάμου: Πανέμορφοι, γραφικοί οικισμοί στις όχθες του Αχελώου
Εναλλακτικοί ταξιδιώτες προσπερνούν την Ελάτη και το Περτούλι, τα Μετέωρα και την Πύλη, και ακολουθούν τους κακοτράχαλους δρόμους που οδηγούν στον αυθεντικό Ασπροπόταμο. Πρόκειται για την «άλλη» ονομασία του ποταμού Αχελώου, ενώ τα βλαχοχώρια που συναντά κανείς κοντά στις όχθες του, στα πρώτα του χιλιόμετρα, ανήκουν στην κοινότητα Ασπροποτάμου.

Οι ξενώνες και οι ταβέρνες δεν μετρούν πολλά χρόνια λειτουργίας, η διαδρομή απαιτεί κόπο, και τα ποτάμια στον Ασπροπόταμο συνεχίζουν να κυλούν ανάμεσα στις πλαγιές της Νότιας Πίνδου. Ένα από τα μεγαλύτερα και πιο ζωντανά χωριά της περιοχής είναι η Καλλιρρόη, σε απόσταση 54 χιλιομέτρων από την Καλαμπάκα.

Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης