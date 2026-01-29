Τα χωριά του Ασπροποτάμου: Πανέμορφοι, γραφικοί οικισμοί στις όχθες του Αχελώου
Μπορεί να απαιτούν παραπάνω χιλιόμετρα και πολλές στροφές, αλλά τα χωριά γύρω από τον Αχελώο αξίζουν τον κόπο.
Εναλλακτικοί ταξιδιώτες προσπερνούν την Ελάτη και το Περτούλι, τα Μετέωρα και την Πύλη, και ακολουθούν τους κακοτράχαλους δρόμους που οδηγούν στον αυθεντικό Ασπροπόταμο. Πρόκειται για την «άλλη» ονομασία του ποταμού Αχελώου, ενώ τα βλαχοχώρια που συναντά κανείς κοντά στις όχθες του, στα πρώτα του χιλιόμετρα, ανήκουν στην κοινότητα Ασπροποτάμου.
Οι ξενώνες και οι ταβέρνες δεν μετρούν πολλά χρόνια λειτουργίας, η διαδρομή απαιτεί κόπο, και τα ποτάμια στον Ασπροπόταμο συνεχίζουν να κυλούν ανάμεσα στις πλαγιές της Νότιας Πίνδου. Ένα από τα μεγαλύτερα και πιο ζωντανά χωριά της περιοχής είναι η Καλλιρρόη, σε απόσταση 54 χιλιομέτρων από την Καλαμπάκα.
