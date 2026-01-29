Παγγαίο: Οι ωραιότερες εμπειρίες στο επιβλητικό βουνό της Ανατολικής Μακεδονίας
Παγγαίο: Οι ωραιότερες εμπειρίες στο επιβλητικό βουνό της Ανατολικής Μακεδονίας

Χωριά βουτηγμένα στο πράσινο, ανάμεσα σε τρεχούμενα νερά και απόκρημνες πλαγιές, συνθέτουν το σκηνικό του.

Μακριά από τη δημοσιότητα που απολαμβάνουν άλλα βουνά της Βόρειας Ελλάδας, το Παγγαίο ξεχωρίζει ως ένας από τους πιο ενδιαφέροντες ορεινούς όγκους της Ανατολικής Μακεδονίας. Γνωστό στην αρχαιότητα για τα ορυχεία χρυσού που τροφοδότησαν τις εκστρατείες του Φιλίππου του Β’, το Παγγαίο εξακολουθεί να τραβά το ενδιαφέρον, να μαγεύει και να εκπλήσσει. Ανεξερεύνητο για τους περισσότερους, σχεδόν απαρατήρητο για τους μη μυημένους, αλλά βαθιά αυθεντικό, κρύβει στις πλαγιές του μονοπάτια, μοναστήρια και άγνωστες γαστρονομικές οάσεις που δύσκολα θα περίμενε να συναντήσει κανείς σε αυτή τη βόρεια γωνιά της Ελλάδας.

