10 λόγοι για να εξερευνήσετε το Βόρειο Περού
Τα εντυπωσιακά μνημεία των προ-Ίνκας πολιτισμών, τα μεγαλειώδη Εθνικά Πάρκα στις Άνδεις και η ακτογραμμή στον Ειρηνικό Ωκεανό.
Όλοι ξέρουμε την Ιερή Κοιλάδα και το Μάτσου Πίτσου. Πόσοι όμως γνωρίζουμε τον πολιτισμό του Norte Chico που ανέπτυξε την 3η χιλιετία π.Χ. το Caral, το αρχαιότερο γνωστό αστικό κέντρο της Αμερικής, την Chan Chan που θεωρείται η μεγαλύτερη πόλη από πηλό στον κόσμο, την Κuelap δημιούργημα του πολιτισμού των Τσατσαπόγιας με τα αινιγματικά της κτίσματα, ή το Εθνικό Πάρκο Huascarán έναν από τους κορυφαίους ορειβατικούς και πεζοπορικούς προορισμούς του Περού; Η UNESCO, πάντως, όχι μόνο γνωρίζει αλλά έχει αναγνωρίσει τη μεγάλη αξία τους και την ανάγκη να διατηρηθούν. Έτσι, έχει εγγράψει στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς όχι μόνο τα παραπάνω, αλλά και άλλα πολιτιστικά και φυσικά μνημεία αυτής της περιοχής της χώρας.
Το ταξίδι στο Βόρειο Περού είναι μια εμπειρία ζωής. Από τις άνυδρες παράκτιες ερήμους του Ειρηνικού έως τα βροχερά τροπικά δάση του Αμαζονίου και τις μεγαλύτερες τροπικές οροσειρές στη Λατινική Αμερική, η περιοχή αυτή που απλώνεται ως τα σύνορα με το Εκουαδόρ είναι προικισμένη με μια αξιοζήλευτη ποικιλία τοπίων και κλιματολογικών συνθηκών που αλλάζουν κατά τόπους. Κρυμμένα μέσα στα βουνά, τα δάση και τις ερήμους βρίσκονται τα ερείπια δεκάδων αρχαίων πολιτισμών.
