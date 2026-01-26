Η ελληνική πόλη που θα βρεθεί στο επίκεντρο της παγκόσμιας συνεδριακής βιομηχανίας το 2026
Διοργανώνεται το Ετήσιο Συνέδριο και η Γενική Συνέλευση της Διεθνούς Ένωσης Επαγγελματιών Διοργανωτών Συνεδρίων.
Τα φώτα της παγκόσμιας βιομηχανίας συνεδρίων και εκδηλώσεων θα είναι στραμμένα στην Ελλάδα με τη διοργάνωση του Ετήσιου Συνεδρίου και της Γενικής Συνέλευσης της Διεθνούς Ένωσης Επαγγελματιών Διοργανωτών Συνεδρίων (IAPCO) στην Αθήνα από τις 25 έως τις 28 Φεβρουαρίου, γεγονός που επιβεβαιώνει τη διεθνή εμπιστοσύνη στη δυναμική της χώρας μας, καθώς και τη στρατηγική της θέση στον ανά τον κόσμο συνεδριακό χάρτη. Σημειώνεται πως το «IAPCO Annual Meeting & General Assembly 2026» θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, φέρνοντας για τρεις ημέρες στην ίδια αίθουσα τους κορυφαίους επαγγελματίες της παγκόσμιας συνεδριακής βιομηχανίας.
Του συνεδρίου θα προηγηθεί το Council Meeting της IAPCO, το οποίο θα διενεργηθεί στο Grand Hotel Palace στη Θεσσαλονίκη, φιλοξενούμενο από το Thessaloniki Convention Bureau, από τις 21 έως τις 24 Φεβρουαρίου. Επιπλέον, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, θα πραγματοποιηθεί την ίδια εβδομάδα Stakeholder Meeting, με τη συμμετοχή της ηγεσίας της IAPCO και των κεντρικών stakeholders της πόλης.
Η επιστροφή της IAPCO στην Αθήνα, μετά την επιτυχημένη διοργάνωση του 2010, αποτελεί εξέλιξη ιδιαίτερης σημασίας για τον ελληνικό κλάδο συνεδρίων και εκδηλώσεων. Σε μια περίοδο σημαντικών προκλήσεων αλλά και ευκαιριών, το φετινό συνέδριο και η Γενική Συνέλευση αποτελούν κομβικό σημείο διαλόγου, στρατηγικής σκέψης και συλλογικής δράσης, αναδεικνύοντας την Ελλάδα ως ώριμο, αξιόπιστο και ανταγωνιστικό διεθνή προορισμό.
