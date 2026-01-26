Ένας κοιμώμενος τουριστικός γίγαντας ξυπνάει για την Ελλάδα

Η Ινδία εκτιμάται ότι θα είναι η χώρα με το ισχυρότερο εξερχόμενο τουριστικό ρεύμα τα επόμενα χρόνια. Η προοπτική αυτή έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον χωρών με υψηλούς αριθμούς ξένων επισκεπτών. Η Ελλάδα μέσα σε αυτό το σκηνικό του έντονου ανταγωνισμού παίρνει ήδη θέση για τη διεκδίκηση μεριδίου από την πίτα της εξερχόμενης ινδικής ταξιδιωτικής αγοράς.





Αν και ακόμη θα πρέπει να γίνουν πολλά, με σημαντικότερη πρόκληση τη ταχύτερη έκδοση βίζας, το πρώτο βήμα έγινε με την έναρξη των πρώτων απευθείας πτήσεων μεταξύ των δύο χωρών από την αεροπορική εταιρεία της Ινδίας, IndiGo. Ειδικότερα, στις 23 Ιανουαρίου εγκαινιάστηκε η πρώτη πτήση μεταξύ Βομβάης και Αθήνας, σηματοδοτώντας το «ντεμπούτο» της σε πτήσεις μεγάλων αποστάσεων με αεροσκάφος στενής ατράκτου ενώ στις 24 Ιανουαρίου η IndiGo συνέδεσε την Αθήνα με το Δελχί, με το ίδιο αεροσκάφος. Με αυτά τα δρομολόγια η IndiGo γίνεται ο πρώτος ινδικός αερομεταφορέας που θα επιχειρεί απευθείας στις δύο χώρες, καθώς θα εκτελεί τρεις πτήσεις την εβδομάδα σε κάθε προορισμό, ενώ σχεδιάζει να ενισχύσει περαιτέρω την ελληνική διασυνδεσιμότητα προσθέτοντας σταδιακά προορισμούς.