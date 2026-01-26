Πεζοπορία, πολιτισμός και τεχνολογία στο νέο εγχείρημα του Δήμου Έδεσσας
Διαγωνισμός για ψηφιακές υπηρεσίες ανάδειξης 18 πεζοπορικών διαδρομών με 94 σημεία ενδιαφέροντος.
Ο Δήμος Έδεσσας προκήρυξε διαγωνισμό για ψηφιακές υπηρεσίες προβολής και ανάδειξης πεζοπορικών διαδρομών. Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη ενός δικτύου διαδρομών, εύκολα αναγνωρίσιμου και ταυτόχρονα προσαρμοσμένου στο ιδιαίτερο περιβάλλον της περιοχής, κατά τρόπο που εξασφαλίζει τις απαιτήσεις του σύγχρονου περιηγητή. Επίσης, στόχος είναι η αξιοποίηση των τοπικών πλεονεκτημάτων και των τουριστικών και πολιτιστικών υποδομών και πόρων, η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και η προσέλκυση ποιοτικών επισκεπτών.
Παράλληλα, επιδιώκεται αυτό το νέο προϊόν που θα δημιουργηθεί να είναι βιώσιμο και λειτουργικό. Τα αναμενόμενα οφέλη από την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης συνίστανται στην αύξηση της τουριστικής επισκεψιμότητας των πολιτιστικών και ιστορικών χώρων της περιοχής, στη βελτίωση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος και των τουριστικών υπηρεσιών γενικότερα προς τους επισκέπτες καθώς και στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά του προορισμού.
