Σαββατοκύριακο στο Cork, τον ιρλανδικό παράδεισο των foodies
Πολύχρωμα παραποτάμια σπίτια, ιστορικά αξιοθέατα, παραδοσιακές pub και η καλύτερη αγορά τροφίμων της Ιρλανδίας.
Πιάστε συζήτηση με οποιονδήποτε από τους κατοίκους του Κορκ, και σίγουρα θα τον ακούσετε να ισχυρίζεται ότι η πόλη του είναι η πραγματική πρωτεύουσα της Ιρλανδίας. Και όντως, έχουν κάθε λόγο να υπερηφανεύονται, αφού η παραποτάμια πόλη τους είναι τόσο ευχάριστη στην περιήγηση και τόσο φιλική προς τους επισκέπτες, που παραπέμπει σε -γιγάντιο- χωριό, με ολοζώντανα wine bar στις γειτονιές της, ευχάριστα στέκια που ανάγουν τον καφέ σε τέχνη, pub με ιστορία αιώνων και πιθανότατα την καλύτερη food market σε όλη την Ιρλανδία.
Ως φυσικό λιμάνι, το Κορκ είναι το δεύτερο μεγαλύτερο στον κόσμο μετά το Σίδνεϊ, ενώ τη δεύτερη θέση κατέχει και στην κλίμακα μεγέθους των πόλεων της Ιρλανδίας, καθώς μόνο το Δουβλίνο το ξεπερνά σε πληθυσμό. Πέρα από τα εντυπωσιακά μεγέθη, ξεχωριστή είναι και η θέση της πόλης, που στον χάρτη εντοπίζουμε στο νότιο άκρο της χώρας: ενώ φαινομενικά ο ποταμός Lee τη χωρίζει στα δύο, στην πραγματικότητα το κέντρο του Κορκ έχει χτιστεί πάνω σε νησίδες του ποταμού, δίνοντας την αίσθηση μιας πλωτής πολιτείας.
