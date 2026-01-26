Οι ταξιδιωτικές αρετές της Ευρυτανίας: Πλήρης οδηγός με εμπειρίες για όλους
Μια περήφανη γη γεμάτη ευκαιρίες για ενδιαφέρουσες δραστηριότητες. Αυτή είναι η Ευρυτανία.
Και μαγευτικά βουνά και ενδιαφέρουσες δραστηριότητες. Τον χειμώνα, τα μονοπάτια προσφέρονται για να ψηλαφίσεις τον τόπο. Το καλοκαίρι, το υγρό στοιχείο φλερτάρει με την πέτρα και σε προσκαλεί να ανακαλύψεις από διαφορετική αφετηρία τις χάρες της περήφανης αυτής γης. Αυτή είναι η Ευρυτανία.
Εδώ υπάρχει η πρωτογενής ύλη ομορφιάς, που την έχουν σμιλέψει οι κορυφογραμμές ο Τυμφρηστός, το Παναιτωλικό, η Οξιά, η Καλιακούδα, όλοι οι σκληροί γρανιτένιοι γίγαντες που δικαίως δίνουν στο μέρος τον «τίτλο» του πλέον ορεινού νομού της χώρας. Εδώ, θα βρείτε απόκρημνα φαράγγια σαν αυτά του Βόθωνα, του Πάντα Βρέχει, της Μαύρης Σπηλιάς, θα μετρήσετε τη ραχοκοκαλιά των βουνών μέσα από τα βήματα στα χωμάτινα μονοπάτια και τον διαρκή παφλασμό ποταμών και χειμάρρων.
Είναι, επίσης, τόπος πλούσιας πεζοπορικής και ορειβατικής εμπειρίας, με τα φαράγγια και τις χαράδρες να φτιάχνουν νόρμες γεωγραφικές και προκλήσεις για τους λάτρεις της αναρρίχησης αλλά και τους φίλους των υδάτινων extreme sport όπως το rafting. Εδώ, θα βρείτε χωριά καταπράσινα, τοπόσημα της σύγχρονης ιστορίας, σε άμεση σύνδεση με ηρωικές στιγμές της χώρας, με προσωπικότητες ξεχωριστές. Χωριά σαν τις Κορυσχάδες, το Βουτύρο, η Δομνίστα, «πνιγμένα» στα δάση με τις καστανιές και τα πεύκα, με μονές και εκκλησιές να ξεπροβάλλουν περήφανα, όπως το περίφημο μοναστήρι της Παναγίας της Προυσιώτισσας και η Επισκοπή, που είναι «βουτηγμένη» εντός της τεχνητής λίμνης των Κρεμαστών.
