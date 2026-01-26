Ράφτινγκ στον Άραχθο: Δύο ώρες μέσα στο φαράγγι των Τζουμέρκων
Κατεβαίνοντας το ιστορικό φαράγγι της Ηπείρου, εκεί όπου οι κάθετοι βράχοι κρύβουν τον ήλιο και η περιπέτεια συναντά την ιστορία.
Υπάρχει μια στιγμή, δεν είμαι σίγουρος πότε ακριβώς, λίγο αφότου μπαίνεις στο ποτάμι και βουτάς το κουπί στα παγωμένα νερά του Άραχθου, που ο χρόνος μοιάζει να σταματά. Ίσως είναι όταν οι πρώτοι βράχοι στενεύουν πάνω από το κεφάλι σου. Ίσως όταν το νερό αλλάζει χρώμα. Από τη Γέφυρα της Πολιτσάς μέχρι την Πλάκα, το ποτάμι λειτουργεί σαν πέρασμα σε ένα άλλο σύμπαν. Ένα σύμπαν από κάθετους ασβεστολιθικούς όγκους που υψώνονται εκατοντάδες μέτρα πάνω από το νερό και σε κάνουν, θέλοντας και μη, να σηκώσεις το βλέμμα.
Η κατάβαση διαρκεί περίπου δύο ώρες μέσα στο νερό, στην πράξη λίγο παραπάνω απ’ όσο νομίζεις, αλλά συνολικά υπολόγισε ένα γεμάτο πεντάωρο με μετακινήσεις και οδηγίες. Παρ’ όλα αυτά, φεύγεις με την αίσθηση ότι άξιζε κάθε λεπτό.
Η Πίνδος λειτουργεί σαν ένας μεγάλος φυσικός ταμιευτήρας, κρατώντας τον Άραχθο «ζωντανό» όλο τον χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι το ράφτινγκ εδώ γίνεται ακόμη και τον Αύγουστο, όταν τα περισσότερα ποτάμια της Ελλάδας έχουν χάσει τη δυναμική τους.
