Το video του Travel.gr από την αποστολή του στο Πωγώνι, έναν τόπο ανόθευτης ομορφιάς
Οι εμπειρίες που ζήσαμε, οι άνθρωποι που γνωρίσαμε σε 100''
Ένα ταξίδι στα σύνορα: εκεί που ο χρόνος και οι άνθρωποι ακολουθούν άλλους ρυθμούς. Καθώς ο δρόμος στενεύει και το σήμα στο κινητό γίνεται πιο ασθενές, αντιλαμβάνεσαι ότι μπαίνεις σε έναν τόπο που σου ζητά να τον βιώσεις με την καρδιά. Αποστολή στο Πωγώνι.
Στο οδοιπορικό μας, η κάμερα στέκεται στο Γεφύρι του Γκρέτσι. Η πέτρα, σκουρόχρωμη από την υγρασία και το πέρασμα του χρόνου, μαρτυρά την ιστορία μιας περιοχής που έμαθε να επιβιώνει κινούμενη: κοπάδια, έμποροι, ξενιτεμένοι. Αυτός ο τόπος δεν υπήρξε ποτέ στατικός.
