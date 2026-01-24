Χειμερινές αποδράσεις στην Ελλάδα: 5 προορισμοί για στιγμές με αχνιστό ρόφημα, βιβλίο και έμπνευση
Ταξίδι σε μοναδικά χειμερινά τοπία της Ελλάδας που αποτελούν ιδανικές επιλογές για να απολαύσετε ώρες ανάγνωσης και δημιουργίας.
Μυρωδιά τζακιού, αχνιστό ρόφημα, κάτι που σιγοψήνεται. Χαρτιά, βιβλία, μουσικές. Μια θέα που καθαρίζει το μυαλό.
1. Στo Ντολτσό και τη λίμνη Ορεστιάδα
Η Καστοριά τον χειμώνα αποκτά ένα σχεδόν απόκοσμο χρώμα. Η λίμνη Ορεστιάδα δίνει στο τοπίο μια υδάτινη ηρεμία που ευνοεί την περίσκεψη, την ενδοσκόπηση, την έμπνευση. Η περιοχή του Ντολτσού συγκεντρώνει αγαπημένα στέκια της πόλης, καφέ και αρτοποιεία που μοσχοβολούν από νωρίς το πρωί και λειτουργούν ως ευχάριστο αντίβαρο στην παγωνιά. Στην καρδιά της περιοχής βρίσκεται μια από τις παλαιότερες πλατείες της Καστοριάς, η πετρόχτιστη Πλατεία Αδελφών Εμμανουήλ. Ένας περίπατος στον παραλίμνιο δρόμο, από το Ντολτσό έως το Απόζαρι, ενεργοποιεί τις αισθήσεις. Στη συνέχεια, μια στάση σε κάποιο από τα καφέ πάνω στη λίμνη, με ένα βιβλίο, το λάπτοπ ή το ημερολόγιό σας, μοιάζει σχεδόν αυτονόητη.
