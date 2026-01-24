Σαββατοκύριακο στην Καλαμάτα του χειμώνα
Σαββατοκύριακο στην Καλαμάτα του χειμώνα
Τον χειμώνα, η Καλαμάτα αποκαλύπτει το λιγότερο προβεβλημένο της πρόσωπο και ζει στον ρυθμό των κατοίκων της.
Υπάρχει κάτι στην Καλαμάτα τον χειμώνα που την κάνει να μοιάζει με άλλη πόλη. Οι παραλιακές ταβέρνες κατεβάζουν ρολά, οι ξαπλώστρες βγαίνουν από το κάδρο της και αυτό που μένει είναι μια μεσογειακή πόλη που ζει για τους ανθρώπους της. Φοιτητές που βιάζονται να προλάβουν τις παραδόσεις, ελαιοπαραγωγοί που γεμίζουν τα καφενεία μετά το λιομάζωμα, οικογένειες που κάνουν τη βόλτα τους στους πεζόδρομους ακόμη και με ψιλή βροχή.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
