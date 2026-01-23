Τα δυνατά σημεία και οι προκλήσεις του ελληνικού τουρισμού
Τα δυνατά σημεία και οι προκλήσεις του ελληνικού τουρισμού
Όλα όσα διαφαίνονται στον ορίζοντα μέχρι το 2030.
Εγκρίθηκε από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Τουρισμού στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης για την προγραμματική περίοδο 2026-2030.
Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 79 εκατ. ευρώ και κατανέμεται σε 30 εκατ. ευρώ για δράσεις κοινωνικής συνοχής και ανάπτυξης, σε 11 εκατ. ευρώ για ανάπτυξη υποδομών και μεταφορών, σε 35 εκατ. ευρώ για καινοτομία, εξωστρέφεια και ανταγωνιστικότητα, σε 2 εκατ. ευρώ για ψηφιακό μετασχηματισμό και τεχνητή νοημοσύνη και σε 1 εκατ. ευρώ για υποστήριξη προγραμμάτων. Η κατάρτιση του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης ακολούθησε μια ολοκληρωμένη και συνεκτική μεθοδολογία, η οποία διασφάλισε τη σύνδεση των αναπτυξιακών αναγκών του τουριστικού τομέα με τους εθνικούς στρατηγικούς στόχους. Ο στρατηγικός σχεδιασμός υλοποιήθηκε μέσω συστηματικών συσκέψεων και διαβουλεύσεων ανάμεσα στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού και την Πολιτική του Ηγεσία, με σκοπό την ενσωμάτωση των στόχων πολιτικής και των αναγκών του τουριστικού τομέα.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα