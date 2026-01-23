Πολυτελή ταξίδια εμπνευσμένα από μύθους και παραμύθια σε όλο τον κόσμο
Βιωματικές εμπειρίες όπου η φαντασία δεν μένει στις σελίδες ενός βιβλίου.
Ταξίδια εμπνευσμένα από μύθους, παραμύθια και παιδικά βιβλία περιλαμβάνει στα προγράμματα του, το βρετανικό τουριστικό πρακτορείο πολυτελών εμπειριών Black Tomato. Και αν το παραμύθι που ονειρεύεται ο ταξιδιώτης δεν υπάρχει ακόμη στον κατάλογο, αρκεί να το στείλει και το γραφείο θα το μετατρέψει σε βιωματική εμπειρία.
Από υπόγειες διαδρομές μέχρι ερημικά νησιά θησαυρών, από δράκους και θεούς έως μαγικά λυχνάρια και βασίλισσες κούπες, οι εμπειρίες αυτές απευθύνονται κυρίως σε οικογένειες, χωρίς να χάνουν την υψηλή αισθητική και την επιμέλεια ενός tailor-made ταξιδιού. Στόχος δεν είναι η αναπαράσταση μιας ιστορίας, αλλά η πλήρης εμβύθιση σε αυτή, με δραστηριότητες, τοποθεσίες, αφηγήσεις και δοκιμασίες που καθιστούν μικρούς και μεγάλους πρωταγωνιστές. Τα ταξίδια που ακολουθούν είναι μόνο μερικά από τα «παραμύθια» που έχουν ήδη πάρει τον δρόμο τους, καθώς κάθε ιστορία μπορεί να γίνει ταξίδι.
