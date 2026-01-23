Santa Maria degli Angeli e dei Martiri: Η εκκλησία της Ρώμης που δεν μοιάζει με καμιά άλλη
Santa Maria degli Angeli e dei Martiri: Η εκκλησία της Ρώμης που δεν μοιάζει με καμιά άλλη
Σε αυτό τον ναό τελέστηκε σήμερα η εξόδιος ακολουθία του Valentino Garavani.
Ο χαρακτηρισμός «ανοιχτό μουσείο» τη συνοδεύει πάντα, χωρίς να αποτελεί υπερβολή. Το αποδεικνύουν οι εκτεταμένοι αρχαιολογικοί χώροι με τα λαμπρά μνημεία -αφηγητές της ιστορίας μιας πανίσχυρης αυτοκρατορίας που σημάδεψε τον παγκόσμιο πολιτισμό. Το δηλώνουν απερίφραστα οι μεγαλειώδεις πλατείες -γεμάτα θεατρικότητα σκηνικά όπου η ευζωία, η φινέτσα και η σαγήνη ανάγονται σε τέχνη που δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο. Και το υπογραμμίζουν θεαματικά κτίσματα -από κομψές γέφυρες ως μεγαλοπρεπείς κρήνες και από εξαίσια αναγεννησιακά palazzi έως περίτεχνοι μπαρόκ ναοί- που συναντά κανείς σε κάθε βήμα.
Η Ρώμη είναι όντως ένα «μουσείο» ανοιχτό στον θαυμασμό όλων, κι αρκεί μια βόλτα στις γειτονιές του ιστορικού κέντρου για να υποκλιθεί κάποιος στη γοητεία της. Τον δικό της μοναδικό χαρακτήρα, ο οποίος, όπως παντού στην Αιώνια Πόλη υπογραμμίζεται από αρχιτεκτονικούς και καλλιτεχνικούς θησαυρούς, έχει και η περιοχή Esquilino στον ομώνυμο λόφο -έναν από τους επτά διάσημους λόφους της Ρώμης. Αυτό το βόρειο κομμάτι της πόλης, κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό Termini και με επίκεντρο την πλατεία Piazza della Repubblica, είναι ο προορισμός όσων κατευθύνονται στο εξαιρετικό Εθνικό Μουσείο της Ρώμης -Museo Nazionale Romano, που στεγάζεται στο Palazzo Massimo alle Terme, καθώς και όσων αναζητούν ίχνη αυτοκρατορικών μεγαλείων στις Θέρμες του Διοκλητιανού. Είναι όμως οι εκπληκτικές εκκλησίες της περιοχής που κλέβουν την παράσταση: από μεγαλοπρεπείς βασιλικές έως παλαιοχριστιανικοί ναοί, εξυφαίνουν ιστορίες αιώνων και θαμπώνουν με τα καλλιτεχνήματα που κρύβουν.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Η Ρώμη είναι όντως ένα «μουσείο» ανοιχτό στον θαυμασμό όλων, κι αρκεί μια βόλτα στις γειτονιές του ιστορικού κέντρου για να υποκλιθεί κάποιος στη γοητεία της. Τον δικό της μοναδικό χαρακτήρα, ο οποίος, όπως παντού στην Αιώνια Πόλη υπογραμμίζεται από αρχιτεκτονικούς και καλλιτεχνικούς θησαυρούς, έχει και η περιοχή Esquilino στον ομώνυμο λόφο -έναν από τους επτά διάσημους λόφους της Ρώμης. Αυτό το βόρειο κομμάτι της πόλης, κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό Termini και με επίκεντρο την πλατεία Piazza della Repubblica, είναι ο προορισμός όσων κατευθύνονται στο εξαιρετικό Εθνικό Μουσείο της Ρώμης -Museo Nazionale Romano, που στεγάζεται στο Palazzo Massimo alle Terme, καθώς και όσων αναζητούν ίχνη αυτοκρατορικών μεγαλείων στις Θέρμες του Διοκλητιανού. Είναι όμως οι εκπληκτικές εκκλησίες της περιοχής που κλέβουν την παράσταση: από μεγαλοπρεπείς βασιλικές έως παλαιοχριστιανικοί ναοί, εξυφαίνουν ιστορίες αιώνων και θαμπώνουν με τα καλλιτεχνήματα που κρύβουν.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα