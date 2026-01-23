4 αρχοντικά της Δυτικής Μακεδονίας που αξίζει να επισκεφθείτε
4 αρχοντικά της Δυτικής Μακεδονίας που αξίζει να επισκεφθείτε
Αρχοντικά μιας άλλης εποχής που ξεχωρίζουν για την αρχιτεκτονική και την ιστορία τους.
Η Δυτική Μακεδονία ξεχωρίζει για τον φυσικό και πολιτιστικό της πλούτο. Λίμνες, δάση, ορειβατικές διαδρομές στα σύνορα της Ελλάδας με τις χώρες των Βαλκανίων, αλλά και πικάντικες γεύσεις με βαλκανικά αρώματα συνθέτουν το μωσαϊκό μιας από τις πιο ανεξερεύνητες γωνιές της χώρας. Mέσα σε αυτό το κράμα παραδόσεων ξεχωρίζουν περήφανα, αν και κάπως παραμελημένα, μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα αρχοντικά της Ελλάδας.
Τέσσερα αρχοντικά στη Δυτική Μακεδονία ανοίγουν τις πόρτες τους, αποκαλύπτοντας πολύχρωμες τοιχογραφίες και οικογενειακές ιστορίες που αντέχουν στον χρόνο.
Τέσσερα αρχοντικά στη Δυτική Μακεδονία ανοίγουν τις πόρτες τους, αποκαλύπτοντας πολύχρωμες τοιχογραφίες και οικογενειακές ιστορίες που αντέχουν στον χρόνο.
