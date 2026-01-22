Οι Φινλανδοί ψηφίζουν Ελλάδα για τις διακοπές τους -Πόσα ταξιδιωτικά πακέτα πωλήθηκαν μόνο το 2025
Ο δεύτερος αγαπημένος προορισμός των Φινλανδών ήταν η Ισπανία.
Η Ελλάδα παραμένει ο πιο δημοφιλής προορισμός των Φινλανδών, γεγονός το οποίο επιβεβαιώθηκε και στη διεθνή τουριστική έκθεση ΜΑΤΚΑ TRAVEL FAIR 2026, που πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες ημέρες στο Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο του Ελσίνκι.
Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού συμμετείχε με περίπτερο 60 τ.μ. στην έκθεση προσελκύοντας μεγάλο αριθμό επισκεπτών, όπου γνωστοποιήθηκε ότι η αεροπορική εταιρεία Finnair θα προσφέρει πλέον απευθείας πτήσεις από το Ελσίνκι προς τη Θεσσαλονίκη τρεις φορές την εβδομάδα κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, με έναρξη στις 4 Μαΐου 2026.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο Σύνδεσμος Τour Operators Φινλανδίας Smal.fi το 2025 πωλήθηκαν, περίπου 595.000 πακέτα για προορισμούς στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Η Ελλάδα κατέχει επί μακρόν την πρώτη θέση ως ο πιο δημοφιλής προορισμός για τους Φινλανδούς το οποίο επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία για το 2025. Σχεδόν 209.000 πακέτα πραγματοποιήθηκαν προς την Ελλάδα. Ο δεύτερος αγαπημένος προορισμός των Φινλανδών ήταν η Ισπανία, με σχεδόν 161.000 πακέτα (μείωση κατά 13,9% σε σύγκριση με το 2024).
