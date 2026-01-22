8 διευθύνσεις για τα καλύτερα αναμνηστικά στο Παρίσι -Αντίβαρο στα βαρετά μαγνητάκια
Σε μία πόλη γεμάτη με κάθε λογής κατάστημα αναμνηστικών, τα μικρά local μαγαζάκια είναι εκείνα που κάνουν την πραγματική διαφορά.
Από την Place du Tertre στη Μονμάρτρη, μέχρι τη Rue de Rivoli, την Place Saint-Michel, αλλά και τα μεγαλύτερα πολυκαταστήματα της πόλης, η γαλλική πρωτεύουσα βρίθει από μαγαζάκια που πουλάνε μαγνητάκια και κάθε λογής αναμνηστικά. Ίσως να θέλετε έναν Πύργο του Άιφελ για το ψυγείο σας, για να θυμάστε κάθε πρωί το ταξίδι σας στην Πόλη του Φωτός, ίσως απλά να αναζητάτε κάπως βιαστικά ένα T-shirt με το logo «I love Paris» για το παιδί σας ή να ψάχνετε μια κούπα με την Παναγία των Παρισίων, μέσα στην οποία θα πίνετε καθημερινά τον καφέ σας. Και το μόνο βέβαιο είναι ότι θα τα βρείτε εύκολα, ανάμεσα σε πάνινες τσάντες, κάρτ ποστάλ και μπερέδες σε όλα τα χρώματα.
Αν, παρ’ όλα αυτά, αναζητάτε κάτι λίγο πιο ξεχωριστό, ένα αναμνηστικό που να είναι πραγματικά συνδεδεμένο με την αληθινή παριζιάνικη αισθητική και το οποίο να ξεχωρίζει για το στιλ και την ποιότητά του, τότε απομακρυνθείτε από τις προβλέψιμες επιλογές και κατευθυνθείτε προς τα εκεί όπου κάνουν αγορές και οι ντόπιοι. Σε μαγαζιά τόσο όμορφα και διαφορετικά, που το shopping εκεί εξελίσσεται σε πραγματική απόλαυση, αν υποθέσουμε ότι θα είστε σε θέση να επιλέξετε τι είναι αυτό που τελικά θέλετε να αγοράσετε. Με το ένα αντικείμενο, ρούχο, αξεσουάρ ή καλλυντικό να φαντάζει στα μάτια μας πιο όμορφο, πιο στιλάτο, πιο κομψό και πιο υπέροχο από το προηγούμενο, η αναζήτηση για το τέλειο σουβενίρ σε αυτά τα οκτώ σημεία του Παρισιού μετατρέπεται σε αξέχαστη εμπειρία.
