Χειμερινό ταξίδι στα Ιωάννινα: Οι κορυφαίες εμπειρίες
Χειμερινό ταξίδι στα Ιωάννινα: Οι κορυφαίες εμπειρίες
Τα Ιωάννινα συνδυάζουν λίμνη, κάστρο, ιστορία και νεανικό παλμό, προσφέροντας εμπειρίες που ξεπερνούν κάθε προσδοκία.
Όσες φορές κι αν επισκεφθείτε την πανέμορφη πρωτεύουσα της Ηπείρου, με το περίφημο κάστρο και τη λίμνη με το Νησί της, πάντα θα έχετε πολλά να δείτε και να κάνετε.
Τα Ιωάννινα με μια ματιά
Η πρωτεύουσα της Ηπείρου με τη λίμνη Παμβώτιδα και το κάστρο της, είναι μια από τις ωραιότερες πόλεις της Ελλάδας – μια πόλη της ιστορίας, των θρύλων και των παραδόσεων. Έχει μια εντελώς δική της ταυτότητα που καθορίζεται όχι μόνο από το παρελθόν, αλλά και από το παρόν της. Είναι νεανική και ολοζώντανη, χάρη στους φοιτητές που πλημμυρίζουν τους δρόμους της όλη μέρα – μάλιστα αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες φοιτητουπόλεις στη χώρα. Είναι κυριολεκτικά γεμάτη καφέ-μπαρ και εστιατόρια όλων των ειδών. Έχει πολυχώρους, παραδοσιακές και μοντέρνες αγορές, πάρκα, σημαντικά μουσεία, το περίφημο σπήλαιο του Περάματος και την αρχαία Δωδώνη σε απόσταση αναπνοής.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Τα Ιωάννινα με μια ματιά
Η πρωτεύουσα της Ηπείρου με τη λίμνη Παμβώτιδα και το κάστρο της, είναι μια από τις ωραιότερες πόλεις της Ελλάδας – μια πόλη της ιστορίας, των θρύλων και των παραδόσεων. Έχει μια εντελώς δική της ταυτότητα που καθορίζεται όχι μόνο από το παρελθόν, αλλά και από το παρόν της. Είναι νεανική και ολοζώντανη, χάρη στους φοιτητές που πλημμυρίζουν τους δρόμους της όλη μέρα – μάλιστα αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες φοιτητουπόλεις στη χώρα. Είναι κυριολεκτικά γεμάτη καφέ-μπαρ και εστιατόρια όλων των ειδών. Έχει πολυχώρους, παραδοσιακές και μοντέρνες αγορές, πάρκα, σημαντικά μουσεία, το περίφημο σπήλαιο του Περάματος και την αρχαία Δωδώνη σε απόσταση αναπνοής.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα