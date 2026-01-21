Βασίλης Μάρκου: Στρατηγική και εξωστρέφεια για τον Αττικό Αμπελώνα
Βασίλης Μάρκου: Στρατηγική και εξωστρέφεια για τον Αττικό Αμπελώνα
Ο Βασίλης Μάρκου επισημαίνει στρατηγικές δράσεις και συνεργασίες για την αναγνωρισιμότητα και βιωσιμότητα του Αττικού Αμπελώνα.
Τα κρασιά της Αττικής και ο Αττικός Αμπελώνας βρέθηκαν στο επίκεντρο την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, στην εκδήλωση με τίτλο «Τα κρασιά της Αττικής-Η Αναγέννηση ενός Εμβληματικού Αμπελώνα», που διοργάνωσαν η Περιφέρεια Αττικής και το Travel.gr.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι του αττικού αμπελώνα, οι οποίοι κατέθεσαν τις απόψεις, τους προβληματισμούς αλλά και τους στόχους τους για τη διαμόρφωση ενός σταθερού αφηγήματος, υπό τον συντονισμό του Master of Wine, Γιάννη Καρακάση.
Στο πάνελ με τίτλο «Το αύριο του Αττικού κρασιού-Νέες γενιές, νέες στρατηγικές», με τη συμμετοχή των οινοποιών Σωτήρη Γκίνη, Βασίλη Μάρκου και Αναστασίας Φράγκου, οι συμμετέχοντες, ως εκπρόσωποι του Αττικού Αμπελώνα, κατέθεσαν τις απόψεις και τους στόχους τους για τη διαμόρφωση ενός σταθερού αφηγήματος. Όπως τονίστηκε, κοινός στόχος είναι η ανάδειξη της ταυτότητας του αττικού κρασιού μέσα από συλλογική στρατηγική και ενίσχυση της εξωστρέφειας, τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά, ενδυναμώνοντας τη θέση του στον σύγχρονο οινικό χάρτη.
