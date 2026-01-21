Τα ρεκόρ που σφράγισαν τον ελληνικό και τον παγκόσμιο τουρισμό το 2025
Τα ρεκόρ που σφράγισαν τον ελληνικό και τον παγκόσμιο τουρισμό το 2025
Ο διεθνής τουρισμός υπό προϋποθέσεις μπορεί να αυξηθεί κατά 3% έως 4% το 2026.
Ο ελληνικός και ο διεθνής τουρισμός κατέγραψαν ιδιαίτερα θετικές επιδόσεις το 2025 όπως δείχνουν τα τελευταία στοιχεία που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού.
Αναλυτικά, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδος για το διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2025, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 4,6% και διαμορφώθηκε σε 36,67 εκατ. ταξιδιώτες, έναντι 35,07 εκατ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων κατέγραψε άνοδο κατά 4,9%, ενώ αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών αυξήθηκε κατά 4,6%.
Κατά την περίοδο αυτή, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 21,7 εκατ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 1,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις λοιπές χώρες αυξήθηκε κατά 9,1% σε 14,95 εκατ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ κατέγραψε άνοδο κατά 6,8%, ενώ αυτή από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκε κατά 8,4%.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Αναλυτικά, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδος για το διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2025, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 4,6% και διαμορφώθηκε σε 36,67 εκατ. ταξιδιώτες, έναντι 35,07 εκατ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων κατέγραψε άνοδο κατά 4,9%, ενώ αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών αυξήθηκε κατά 4,6%.
Κατά την περίοδο αυτή, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 21,7 εκατ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 1,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις λοιπές χώρες αυξήθηκε κατά 9,1% σε 14,95 εκατ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ κατέγραψε άνοδο κατά 6,8%, ενώ αυτή από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκε κατά 8,4%.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα