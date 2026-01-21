To video του Travel.gr από την αποστολή του στην Ευρυτανία: Από το χιόνι του Βελουχίου στα «φιόρδ» της Λίμνης Κρεμαστών
To video του Travel.gr από την αποστολή του στην Ευρυτανία: Από το χιόνι του Βελουχίου στα «φιόρδ» της Λίμνης Κρεμαστών
Πώς η Ευρυτανία καταφέρνει να χωρέσει όλες τις εποχές και όλα τα συναισθήματα σε μία μόνο διαδρομή.
Η Ευρυτανία είναι ένας τόπος που τον ανεβαίνεις και τον κατεβαίνεις. Στο οδοιπορικό μας, η κάμερα καταγράφει μια γεωγραφία σχεδόν κάθετη, όπου το βλέμμα παλεύει συνεχώς να βρει τον ορίζοντα ανάμεσα σε ελατοσκέπαστες πλαγιές και βαθιές χαράδρες.
Αφετηρία μας, το Καρπενήσι, το ορμητήριο μιας διαδρομής που υπόσχεται συνεχείς εναλλαγές. Αφήνοντας πίσω την πόλη, βρεθήκαμε στην καρδιά της Ποταμιάς. Το Μικρό και το Μεγάλο Χωριό, το Βουτύρο και το Κλαυσί είναι η απόδειξη ότι η πέτρα και το ξύλο μπορούν να «δαμάσουν» την άγρια φύση χωρίς να την προσβάλουν.
Στους Κορυσχάδες, η ιστορία είναι παρούσα σε κάθε μας βήμα, με το ιστορικό σχολείο να θυμίζει ότι σε αυτά τα βουνά πάρθηκαν αποφάσεις που καθόρισαν την πορεία της χώρας.
