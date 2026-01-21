Μαρία Μαλτέζου: Σαββατιανό, παράδοση και σύγχρονη οινική σκέψη στην Αττική
Μαρία Μαλτέζου: Σαββατιανό, παράδοση και σύγχρονη οινική σκέψη στην Αττική

Το Σαββατιανό στο επίκεντρο μιας νέας οινικής αφήγησης.

Μαρία Μαλτέζου: Σαββατιανό, παράδοση και σύγχρονη οινική σκέψη στην Αττική
Ο Αττικός Αμπελώνας βρίσκεται σε φάση ανανέωσης, με το Σαββατιανό να αποκτά νέα θέση στον σύγχρονο οινικό χάρτη. Αυτός ήταν και ένας από τους βασικούς άξονες της εκδήλωσης «Τα κρασιά της Αττικής -Η Αναγέννηση ενός Εμβληματικού Αμπελώνα», που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου από την Περιφέρεια Αττικής και το Travel.gr. Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι του αττικού αμπελώνα, οι οποίοι κατέθεσαν τις απόψεις, τους προβληματισμούς αλλά και τους στόχους τους για τη διαμόρφωση ενός σταθερού αφηγήματος, υπό τον συντονισμό του Master of Wine, Γιάννη Καρακάση.

Στο πάνελ «Η ήσυχη επανάσταση του Αττικού Αμπελώνα», με τη συμμετοχή των οινοποιών Βασίλη Παπαγιαννάκου, Σταμάτη Μυλωνά και Μαρίας Μαλτέζου, η συζήτηση επικεντρώθηκε στην ιστορικότητα, στις προκλήσεις και στις προοπτικές του αττικού αμπελώνα, με ιδιαίτερη έμφαση στην αναγέννηση του Σαββατιανού.

