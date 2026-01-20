Ιστορικό ρεκόρ δαπανών από Έλληνες που ταξίδεψαν στο εξωτερικό το 2025
Ξεπέρασαν τα 3 δισ. ευρώ στο 11μηνο οι ταξιδιωτικές δαπάνες εκτός της χώρας.
Στα υψηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί ποτέ σε ετήσια βάση έφτασαν οι δαπάνες των Ελλήνων που ταξίδεψαν στο εξωτερικό το 2025. Σύμφωνα με την επεξεργασία των σχετικών στοιχείων που δημοσιοποίησε σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδος οι ταξιδιωτικές δαπάνες των Ελλήνων στο εξωτερικό για το διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2025 υπερέβησαν τα 3 δισ. ευρώ έναντι 2,5 δισ. ευρώ κατά την ίδια περίοδο του 2024 και 2,2 δισ. ευρώ το 11μηνο του 2023. Μόνο για τον μήνα Νοέμβριο του 2025, οι Έλληνες ξόδεψαν στο εξωτερικό 22,1 εκατ. ευρώ, από 194,1 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2024 και 197 εκατ. ευρώ τον Νοέμβριο του 2023.
Να σημειωθεί ότι ήδη από το 11μηνο του 2025 ξεπεράστηκε το προηγούμενο ρεκόρ που είχε καταγραφεί για όλο το 2024, οπότε οι Έλληνες στα ταξίδια τους στο εξωτερικό είχαν ξοδέψει 2,8 δισ. ευρώ. Η τρίτη υψηλότερη επίδοση μετά το 2025 και το 2024 είχε σημειωθεί το μακρινό 2008, με τις δαπάνες να φτάνουν τότε σε 2,68 δισ. ευρώ. Στον αντίποδα, το χαμηλότερο ποσό δαπανών για ταξίδια εκτός Ελλάδας την τελευταία 20ετία καταγράφηκε το 2020 (792,9 εκατ. ευρώ), λόγω των περιορισμών μέτρων σε μετακινήσεις που είχαν επιβληθεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας.
