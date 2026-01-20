Η Ελλάδα στην κορυφή των προτιμήσεων για τις καλοκαιρινές διακοπές των Αυστριακών
Νέα τουριστικά πακέτα για Μήλο, Άνδρο, και Εύβοια.
Η Ελλάδα παραμένει στην κορυφή των προτιμήσεων για τις καλοκαιρινές διακοπές των Αυστριακών, μετά από μια χρονιά ρεκόρ, καθώς το 2025 περίπου 900.000 Αυστριακοί επισκέφθηκαν τη χώρα μας. Θετικά μηνύματα για την Ελλάδα εξέπεμψε και η Διεθνής Τουριστική Έκθεση της Βιέννης Ferien 2026, που πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες ημέρες και αποτελεί βαρόμετρο, καθώς είναι η πρώτη έκθεση που διοργανώνεται κάθε χρόνο και αντανακλά τις τάσεις της αγοράς. Την έκθεση επισκέφθηκαν σχεδόν 86.000 άτομα.
Σε συναντήσεις της Υπηρεσίας του Ελληνικού Οργανισμού Αυστρίας με διευθυντικά στελέχη των κυριότερων Tour Operator (TUI, Dertour, Ruefa, Springer, Ideal, Rhomberg) και αεροπορικών εταιρειών (Austrian Airlines, Sky), επιβεβαιώθηκε όχι μόνο η θετική πορεία και η διψήφια αύξηση στις προκρατήσεις, η οποία κυμαίνεται στο +25% αλλά και η επέκταση των προγραμμάτων με παράλληλη αύξηση του δυναμικού θέσεων (+18%).
Η αυστριακή αγορά ανταποκρίνεται στην αυξημένη ζήτηση για ελληνικούς προορισμούς, εντάσσοντας τρεις νέους προορισμούς στα τουριστικά πακέτα (Μήλο, Άνδρο και Εύβοια), αυξάνοντας κατά 21 τις εβδομαδιαίες αεροπορικές πτήσεις από και προς την Αυστρία και καθιερώνοντας νέες απευθείας συνδέσεις από τη Βιέννη προς Λέσβο και Λήμνο, από το Innsbruck προς την Κέρκυρα, από Linz και Graz προς την Κεφαλονιά και από το Klagenfurt προς τη Σκιάθο.
