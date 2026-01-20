Σωτήρης Γκίνης: Το όραμα για έναν ζωντανό αστικό αμπελώνα στην Αττική
Ο Σωτήρης Γκίνης μιλά για βιωσιμότητα και το όραμα ενός αστικού αμπελώνα με πολιτιστική αξία.
Στο πάνελ με τίτλο «Το αύριο του Αττικού κρασιού-Νέες γενιές, νέες στρατηγικές», ο οινοποιός Σωτήρης Γκίνης τοποθετήθηκε μαζί με τους Βασίλη Μάρκου και Αναστασία Φράγκου, στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Τα κρασιά της Αττικής-Η Αναγέννηση ενός Εμβληματικού Αμπελώνα», που διοργάνωσαν την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου η Περιφέρεια Αττικής και το Travel.gr.
Υπό τον συντονισμό του Master of Wine, Γιάννη Καρακάση, οι συμμετέχοντες, ως εκπρόσωποι του Αττικού Αμπελώνα, κατέθεσαν τις απόψεις και τους στόχους τους για τη διαμόρφωση ενός σταθερού αφηγήματος.
Κοινός άξονας της συζήτησης αποτέλεσε η ανάγκη ανάδειξης της ταυτότητας του αττικού κρασιού μέσα από συλλογική στρατηγική και ενίσχυση της εξωστρέφειας, τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά, με στόχο την ισχυρότερη παρουσία του στον σύγχρονο οινικό χάρτη.
