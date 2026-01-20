Αναστασία Φράγκου: Το όραμα για τον Αττικό Αμπελώνα και την Αθήνα ως σύγχρονο οινοτουριστικό προορισμό
Η οινοποιός μιλά για στρατηγική, ποιότητα και τουριστική ανάπτυξη, ενισχύοντας τη διεθνή παρουσία του Αττικού Αμπελώνα.
Η εκδήλωση «Τα κρασιά της Αττικής-Η Αναγέννηση ενός Εμβληματικού Αμπελώνα», που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου από την Περιφέρεια Αττικής και το Travel.gr, ανέδειξε τον Αττικό Αμπελώνα και τα κρασιά της Αττικής.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι του αττικού αμπελώνα, οι οποίοι κατέθεσαν τις απόψεις, τους προβληματισμούς αλλά και τους στόχους τους για τη διαμόρφωση ενός σταθερού αφηγήματος, υπό τον συντονισμό του Master of Wine, Γιάννη Καρακάση.
Στο πάνελ με τίτλο «Το αύριο του Αττικού κρασιού-Νέες γενιές, νέες στρατηγικές», η Αναστασία Φράγκου τοποθετήθηκε μαζί με τους οινοποιούς Σωτήρη Γκίνη και Βασίλη Μάρκου, καταθέτοντας τη δική της οπτική για την επόμενη ημέρα του Αττικού Αμπελώνα. Ως εκπρόσωποι της νεότερης γενιάς του αττικού κρασιού, οι συμμετέχοντες ανέδειξαν την ανάγκη για συλλογική στρατηγική και ενίσχυση της εξωστρέφειας, τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά, με στόχο τη σταθερή τοποθέτηση του αττικού κρασιού στον σύγχρονο οινικό χάρτη.
