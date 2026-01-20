Ιαπωνία: Η Γκέισα της Άπω Ανατολής -Παράδοση, τέχνη και μυστήριο
Ιαπωνία: Η Γκέισα της Άπω Ανατολής -Παράδοση, τέχνη και μυστήριο
Ένας οδηγός εμπειριών για μια χώρα που καταφέρνει να συνδυάζει το παρελθόν με το παρόν, διατηρώντας αναλλοίωτη την πολιτισμική της ταυτότητα.
Μια χώρα που συνδυάζει την τεχνολογική πρωτοπορία και την πειθαρχία των Σαμουράι με τη μαγεία, την αρμονία και την τελειότητα. Λένε ότι η Sakura, η ανθισμένη κερασιά, είναι η πιο ποιητική μορφή της Ιαπωνίας. Ίσως γιατί δεν έχουν επισκεφθεί τη χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου φθινόπωρο. Την εποχή των κόκκινων και των χρυσοκίτρινων φύλλων. Τότε που τα σφενδάμια, οι κέδροι, οι σημύδες, οι ιτιές και τα γκίνκο αγκαλιάζουν και μεταμορφώνουν με την ζωηρή χρωματική τους παλέτα, κήπους, ναούς και ιερά. Κάθε Νοέμβριο, η γκέισα της Ανατολής με τα ανθισμένα χρυσάνθεμα, τo κόκκινο κιμονό και τις φιλντισένιες χτένες στα μαύρα της μαλλιά, ξεδιπλώνει το μαγικό ραβδάκι, πλέκει τα Χαϊκού της και με τη συνοδεία των ήχων του τρίχορδου λαούτου της Σαμισέν συναρπάζει ντόπιους και ξένους.
