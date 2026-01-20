Σταμάτης Μυλωνάς: Το Σαββατιανό στη σύγχρονη οινική σκηνή -Η νέα ταυτότητά του
Σταμάτης Μυλωνάς: Το Σαββατιανό στη σύγχρονη οινική σκηνή -Η νέα ταυτότητά του
Ο οινοποιός μιλά για τη σύγχρονη πορεία του Σαββατιανού και τις διεθνείς προοπτικές του.
Τα κρασιά της Αττικής και ο Αττικός Αμπελώνας βρέθηκαν στο επίκεντρο της εκδήλωσης με τίτλο «Τα κρασιά της Αττικής- Η Αναγέννηση ενός Εμβληματικού Αμπελώνα», που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, με διοργανωτές την Περιφέρεια Αττικής και το Travel.gr.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι του αττικού αμπελώνα, οι οποίοι κατέθεσαν τις απόψεις, τους προβληματισμούς αλλά και τους στόχους τους για τη διαμόρφωση ενός σταθερού αφηγήματος, υπό τον συντονισμό του Γιάννη Καρακάση, Master of Wine.
Στο πάνελ με τίτλο «Η ήσυχη επανάσταση του Αττικού Αμπελώνα», στο οποίο συμμετείχαν οι οινοποιοί Βασίλης Παπαγιαννάκος, Σταμάτης Μυλωνάς και Μαρία Μαλτέζου, η συζήτηση επικεντρώθηκε στην ιστορικότητα, στις προκλήσεις και στις προοπτικές του αττικού αμπελώνα, καθώς και στην αναγέννηση του Σαββατιανού. Η πτώση της παραγωγής απασχόλησε έντονα τους ομιλητές, οι οποίοι, ωστόσο, δήλωσαν έτοιμοι να κάνουν ό,τι είναι δυνατό για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της νέας εποχής.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι του αττικού αμπελώνα, οι οποίοι κατέθεσαν τις απόψεις, τους προβληματισμούς αλλά και τους στόχους τους για τη διαμόρφωση ενός σταθερού αφηγήματος, υπό τον συντονισμό του Γιάννη Καρακάση, Master of Wine.
Στο πάνελ με τίτλο «Η ήσυχη επανάσταση του Αττικού Αμπελώνα», στο οποίο συμμετείχαν οι οινοποιοί Βασίλης Παπαγιαννάκος, Σταμάτης Μυλωνάς και Μαρία Μαλτέζου, η συζήτηση επικεντρώθηκε στην ιστορικότητα, στις προκλήσεις και στις προοπτικές του αττικού αμπελώνα, καθώς και στην αναγέννηση του Σαββατιανού. Η πτώση της παραγωγής απασχόλησε έντονα τους ομιλητές, οι οποίοι, ωστόσο, δήλωσαν έτοιμοι να κάνουν ό,τι είναι δυνατό για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της νέας εποχής.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα