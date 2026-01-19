Γιατί θα αυξηθεί η προσφορά εργασίας στον τουρισμό τα επόμενα χρόνια στην Κρήτη
Γιατί θα αυξηθεί η προσφορά εργασίας στον τουρισμό τα επόμενα χρόνια στην Κρήτη
5η Παγκρήτια Ημέρα Καριέρας στα ξενοδοχεία της Κρήτης με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης
Ο Παγκρήτιος Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων και η Περιφέρεια Κρήτης, αναγνωρίζοντας τη σημασία που έχει ο Τουρισμός στην Κρήτη, αλλά και τις μεγάλες δυνατότητες που προσφέρει ο ξενοδοχειακός κλάδος του νησιού στον τομέα της εργασίας, συνδιοργανώνουν την «5η Παγκρήτια ημέρα καριέρας στις Ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης».
Πρόκειται για μια σημαντική διοργάνωση, η οποία πραγματοποιείται για πέμπτη φορά στο νησί, με τη συμμετοχή πολλών Ξενοδοχειακών Μονάδων από όλη την Κρήτη. Σκοπός της δράσης είναι να φέρει σε άμεση επαφή τα ξενοδοχεία με όσους επιθυμούν να εργαστούν σε ξενοδοχειακές μονάδες. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στις 21 Ιανουαρίου, από τις 10:00 έως τις 17:00, στο ξενοδοχείο Aquila Atlantis στο Ηράκλειο και στις 23 Ιανουαρίου, από τις 10:00 έως τις 16:00, στο ξενοδοχείο Akali στα Χανιά.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Πρόκειται για μια σημαντική διοργάνωση, η οποία πραγματοποιείται για πέμπτη φορά στο νησί, με τη συμμετοχή πολλών Ξενοδοχειακών Μονάδων από όλη την Κρήτη. Σκοπός της δράσης είναι να φέρει σε άμεση επαφή τα ξενοδοχεία με όσους επιθυμούν να εργαστούν σε ξενοδοχειακές μονάδες. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στις 21 Ιανουαρίου, από τις 10:00 έως τις 17:00, στο ξενοδοχείο Aquila Atlantis στο Ηράκλειο και στις 23 Ιανουαρίου, από τις 10:00 έως τις 16:00, στο ξενοδοχείο Akali στα Χανιά.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα